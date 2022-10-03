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مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون جنوب بيت لحم

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:54

بيت لحم- الرأي

اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد صاحب الأرض خالد خليل صلاح لمصادر محلية، بأنه تفاجأ باقتلاع مستوطنين هذا العدد من أشتال الزيتون في أرضه، الواقعة بمنطقة باكوش المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60) غرب البلدة المذكورة.

يشار إلى ان المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على أراضي المواطنين في الخضر، تمثلت باقتلاع المزيد من أشجار وأشتال الزيتون والكرمة، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.

وتتزامن اعتداءات المستوطنين مع اقتراب موسم قطف الزيتون، حيث يغالون في انتهاكاتهم بحق المزارعين.

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