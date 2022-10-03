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محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير عواودة حتى الخميس

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:58

الداخل المحتل- الرأي

مددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم، اعتقال الأسير خليل عواودة حتى يوم الخميس القادم، رغم موعد الافراج المقرر عنه بتاريخ 2/10/2022.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس نقلًا عن عائلة الأسير محكمة الاحتلال في ريشون لتسيون فأن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الأسير خليل محمد عواودة ليوم الخميس القادم 2022/09/06م.

وبدورها، قالت وزارة الأسرى بغزة:" إن المحكمة الإسرائيلية خلال جلسة اليوم أيضا لم تقدم أي لوائح اتهام بحق الأسير العواودة، ما يعني أن تمديد اعتقاله هو بدافع انتقامي".

يذكر أن الأسير خليل محمد عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 171 يوماً بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.

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