"كابتن قطر" يتوشح الكوفية خلال التدريبات لكأس العالم

الدوحة- الرأي

وشح كابتن منتخب قطر الأول لكرة القدم حسن الهيدوس الكوفية الفلسطينية، خلال التدريبات التي جرت بالدوحة، في لفتة تدل على التضامن مع القضية الفلسطينية.

وتم خلال الحصة التدريبية، تسليم المشجعين الكوفية الفلسطينية لحسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري من أجل رفعه خلال مباريات المونديال في قطر خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، في لفتة تدل على التضامن الكبير بين الشعبين الفلسطيني والقطري.

ولقي ارتداء الهيدوس الكوفية، خلال التمرين المفتوح، إشادة واسعة من عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم واضح للقضية الفلسطينية.

وطالبت الجماهير العربية والإعلاميون وعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قادة منتخبات قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب وهم من سيمثلون العرب في كأس العالم، ارتداء "شارة فلسطين"، خلال مبارياتهم في البطولة.

وينافس المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى في النهائيات المونديالية، إلى جانب منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور، على أن يقص شريط المنافسة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمواجهة المنتخب الإكوادوري في استاد البيت.