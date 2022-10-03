الاحتلال يُمدد اعتقال القيادي عبد الباسط الحاج لأربعة أشهر

جنين- الرأي

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اعتقال القيادي في حركة حماس عبد الباسط الحاج من جنين، لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الحاج (51 عاماً)، بعد اقتحام منزله في قرية جلقموس قضاء جنين في العاشر من شهر شباط/ فبراير 2021، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه قراراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

فيما لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل “الحاج” منذ أكثر من عام، وتُمدد اعتقاله الإداري بشكل متكرر، دون توجيه تهمة إليه.

علمًا أن الأسير الحاج هو أسيرٌ سابق وأمضى ما يزيد عن 18 عاماً في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، وهو متزوجٌ ولديه ثلاثة من الأبناء.

ويعاني القيادي في حركة حماس من مشاكل صحية أبرزها آلام في ظهره "ديسك" وذبحة صدرية سببها الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال، ومن المُرجح أن تزيد ظروف السجن القاسية من معاناته، ولا يمضي سوى أوقات قصيرة خارج السجن وما تلبث سلطات الاحتلال إلا إعادة اعتقاله.