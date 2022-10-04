الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غداً الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتسود يوم الجمعة أجواء خريفية غائمة جزئياً معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.