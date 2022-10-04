أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بغزة

شهدت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء، ثباتاً في أسعارها داخل الأسواق بغزة، فيما انخفضت أسعار البيض والدجاج.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم كما يلي:
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04 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:29
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