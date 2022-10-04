الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

رام الله - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأخضعت تلك القوات العشرات من المواطنين للتحقيق الميداني خلال اقتحامها لمنازلهم في مناطق مختلفة من مدن وقرى ومخيمات الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس، الأسير المحرر معاذ اشتية من قرية تل، والشاب إسلام بشكار من حي المساكن الشعبية، والشاب محمد دحبور من بورين، والشاب حمزة قطب.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في نابلس، وسط إغلاق لمداخلها وحرمان المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وإجراءات عسكرية مشددة لليوم الثالث على التوالي، حيث تعرضت صباح اليوم قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك لإطلاق نار من قبل المقاومين.

وفي الخليل، اعتقل الشقيقان أحمد، ورفعت أبو نجمة بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتهم بالضرب في منطقة حارة أبو اسنينة.

وفي رام الله، اعتقل الشاب محمد شادي من منزله في قرية دير جرير.

كما اعتقل الشاب حمزة هديب من مخيم عين السلطان بأريحا.