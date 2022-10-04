مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشية "أعيادهم"

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر محلية، أنه منذ ساعات الصباح، اقتحم 230 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى عشية ما يسمى "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين قاموا بالنفخ في البوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

وكان عشرات الآلاف من المستوطنين أدوا خلال الليل طقوساً بعد اقتحامهم حائط البراق في القدس، تخللها النفخ في البوق بحضور كبار حاخامات "إسرائيل" الحاخام إسحق يوسف، والحاخام ديفيد لاو، والحاخام شموئيل رابينوفيتش، ومايسمى رئيس بلدية القدس موشيه ليوؤن وشخصيات عامة.