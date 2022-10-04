بريطاني يقضي 10 سنوات في تصميم طائرة مقاتلة

ذكرت صحيفة The Daily Mail البريطانية في تقرير نشرته الإثنين، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن بريطانياً مولعاً بالحرب العالمية الثانية قضى أكثر من 10 سنوات في بناء نسخة طبق الأصل من الطائرة المقاتلة البريطانية سوبرمارين سبتفاير، وأوضحت الصحيفة أن الرجل حصل أخيراً على إذن رسمي لإطلاقها في السماء.

حيث قضى المهندس المتقاعد، ستيف ماركهام، عدداً مذهلاً من الساعات بلغ 11250 ساعةً كي يجمع بدقة شديدة أجزاء الطائرة البريطانية "الأيقونية" في حظيرة منزله، وبمساعدة من زوجته كاي.



طائرة طبق الأصل من مقاتلة بريطانية

الآن بعد مرور 16 عاماً على اليوم الذي بدأ فيه مشروعه، حصل الطيار المؤهل -الذي ألهمه في طفولته الفيلم البريطاني الحربي Reach for the Sky- أخيراً على الضوء الأخضر رسمياً للطيران بطائرته المصنوعة يدوياً.

صحيحٌ أن أول رحلة جوية يُخطط لها الزوجان لعبور مضيق سولنت نحو جزيرة وايت ستكون من أجل شراء المثلجات، لكن ماركهام يفكر في الابتعاد أكثر من ذلك.

قال ماركهام: "الآن يمكنني الطيران إلى أي مكان. يمكنني الذهاب إلى اسكتلندا لمدة يوم، ولكني أستطيع أيضاً اصطحاب زوجتي. أول رحلاتي ستكون لشراء المثلجات في جزيرة وايت. سوف نعبر مضيق سولنت، وندور حول الجزيرة. لكن زوجتي لديها عائلة اسكتلندية، لذا في مرحلة ما نريد الطيران وصولاً إلى اسكتلندا، ولذا ستكون تلك رحلتي الطويلة التالية".

أضاف: "تملك الطائرة مدى وصول يُمَكِّنُها من السفر من هنا حتى روما دون توقف. لذلك في يونيو/حزيران 2023، عندما تكون ساعات النهار أطول، سوف أستيقظ مبكراً وأسافر إلى روما. سوف أتناول غداءً إيطالياً لطيفاً مع زوجتي، ثم أعود مرة أخرى في نفس اليوم".

أوضحت الصحيفة أن الطائرة التي تبلغ سرعتها 200 ميل في الساعة، تعد نسخة طبق الأصل من طائرة سبتفاير لصور الاستطلاع رقم PL793، التي كانت مستقرة في محطة سلاح الجو الملكي أوديهام في مقاطعة هامبشاير في السنة الأخيرة من سنوات الحرب.



فيلم عن السيرة الذاتية لدوغلاس بدر

في حين قال ماركهام، الذي يعيش بالقرب من القاعدة الجوية، إنه وقع في حب الطائرة المقاتلة الشهيرة بعد مشاهدة فيلم السيرة الذاتية للطيار دوغلاس بدر.

قال ماركهام: "أردت طائرة سبتفاير منذ أن كان عمري 8 سنوات، عندما شاهدت فيلم Reach for the Sky. كانت الطائرة PL793 أنجح طائرة في قاعدة أوديهام. كانت تُدهن باللون الأزرق لمساعدتها على التخفي في السماء. كانت الطائرات الجاسوسية لهذا العصر، ولم يُكتب إلا القليل جداً عن إنجازاتها".

أضاف: "دون سلاح الجو الملكي ونجاحه في الحرب العالمية الثانية، لاختلفت جداً حياة أبناء جيلي. ندين لهم بدين كبير".



في حين حاول ماركهام، الذي حصل على رخصة الطيران في سبعينيات القرن الماضي، أن يشتري نسخة قديمة من الطائرة في الماضي، لكن السعر كان دائماً أغلى من المبلغ الذي يعرضه، لذا قرر بناء الطائرة بنفسه.

شراء معدات لهيكل الطائرة

حيث اشترى المهندس المتقاعد معدات لهيكل الطائرة في 2006، لكنه اشترى أجزاء المحرك والمراوح والدهان بصورة منفصلة. وقال: "إذا أردت شراء طائرة سبتفاير أصلية من طائرات الحرب العالمية، فإنها تكلف الآن بين مليوني و4 ملايين جنيه إسترليني. لذا فإن هذه طريقة أرخص بكثير لامتلاكها".

ساعدت كاي زوجها في تركيب المسامير التي تحتاج شخصين لتثبيتها، بجانب صنعها المفروشات الجلدية، وقال ماركهام: "كانت داعمة على نحو رائع خلال العملية".

في حين استكمل المهندس تصميم الطائرة سبتفاير في 2017. لكنه استغرق 5 سنوات كي يحصل على تصريح للطيران من هيئة الطيران المدني البريطانية.