أغرب أسماء الأكلات العربية: المفطح والشالولو!

لكل دولة مطبخها الخاص الذي ينبع منه الكثير من الوصفات الشهية، البعض منها ربما تكون غريبة، أو لذيذة للغاية تود في تجربتها، إذ هناك كثير من أسماء الأكلات العربية الغريبة، تحمل خلفها بعض القصص الممتعة، التي كانت السبب في تسميتهم بهذه الأسماء.

سنأخذك في التقرير التالي المرفق بالألبوم، لزيارة داخل المطابخ العربية، للتعرف على أغرب أسماء الأكلات العربية وطرق تحضيرها، في السطور التالية.

أغرب أسماء الأكلات العربية

المطبخ السعودي

كبسة الضبان

تعتبر كبسة الضبان من أسماء الأكلات الغريبة في المطبخ السعودي، التي تحضر من الضب الذي يعيش في الصحراء، إذ يتم تحضيره من خلال إزالة الجلد الخارجي، مع إضافة التوابل الخاصة والثوم، يقدم مع الأزر البسمتي مع إضافة الخضراوات.

المنتو السعودي

نوع من المخبوزات التي يتم تحضيرها على البخار، إذ تتكون من اللحم المفروم المبهر بالبصل والملح والفلفل، ثم يتم وضعه على الخبز وتسويته على البخار، يعتبر من أقدم الأكلات الشهيرة في المطبخ السعودي.

المفطح

طبق المفطح السعودي الذي يحضر من لحم الخروف أو الدجاج، إذ يتم تحضيره من خلال ضع البهارات الخاصة، ثم طاهيه على نار هادئة حتى تمام النضج، ثم يقدم اللحم أو الدجاج مع البيض المسلوق والأرز البسمتي.

كما يعتبر من ضمن الأطباق الفخمة، التي تحضر عادة في الأعياد والمناسبات الخاصة، فهو من ضمن العادات والتقاليد الرائجة في المطبخ السعودي.

المطبخ الأردني

الرشوف

من ضمن أسماء الأكلات العربية الغريبة، إذ يعتبر من أشهر الأكلات الأردنية القديمة، يتم تحضيره عادة في فصل الشتاء، فهو وجبة متكاملة مليئة بالعناصر الغذائية.

يحضر الرشوف من اللبن والحبوب كالعدس والقمح، يتم وضعهم في اللبن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج، ثم يزين بالبصل المحمر ويقدم مع المخلل والصلصة الحارة.

المكمورة

من أشهر الأطباق الأردنية التقليدية، التي تعود أصلها إلى الحياة الريفية، إذ كلمة المكمورة تعني المدفونة، حيث يتم سلق الدجاج مع كمية وفيرة من البصل، ثم تغطيته بطبقة من العجين، يضع في الفرن حتى يصبح لون العجين ذهبي، ثم يترك حتى يبرد ويقطع.

المطبخ الإماراتي

الجباب

يقدم الجباب عادة على وجبة الإفطار، فهو عبارة عن نوع من الفطائر، التي تقدم مع العسل الأبيض والجبن والقشطة، إذ يتم تحضير فطائر الجباب من الدقيق والسكر الأبيض والخميرة، مع إضافة الحليب والزعفران اختياري.

البلاليط

يعتبر البلاليط من أشهر الأكلات في المطبخ الإماراتي، حيث يتم تحضيره من الشعيرية والبيض، يقدم على وجبة الإفطار، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين المفيد لصحة الجسم.

غوزي

يحضر الغوزي في المناسبات والأعياد خاصة في عيد الأضحى المبارك، من خلال حشو لحم الأضحية، بالحمص المجروش، مع إضافة الصنوبر والبصل الأحمر، البطاطس والليمون الأسود والبهارات الخاصة.

ولد الولد

ولد الولد من ضمن الأكلات التي تبدو غريبة في المطبخ الإماراتي، إذ تحضر من ذكر القرش، من خلال تحضير السمك على طريقتهم الخاصة، ثم يقدم مع الأرز الأبيض.

الثريد

عند زيارتك لدولة الإمارات، عليك بتناول الثريد الذي يعتبر من أشهر الأكلات في المطبخ الإماراتي، فهو عبارة عن عجينة الرقاق التي يتم حشوها بالخضراوات واللحم، ثم يضع عليها القليل من المرق، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.

المطبخ المصري

الشالولو

تعود أصلة هذه الأكلة إلى الصعيد المصري، إذ تحضر من أوراق الملوخية الجافة، التي تطحن جيدًا مع البصل والثوم والليمون، ثم تضع في مرق الدجاج أو اللحم، حتى يصبح قوامها متماسك وتقدم.

ملانة

عبارة عن حمص أخضر، يتم تحميصه في الفرن مع القليل من البهارات، إذ يقدم عادة في شم النسيم، كنوع من الاحتفالات والتقاليد القديمة المقتبسة من الفراعنة.

السخينة

تحضر السخينة في فصل الشتاء، إذ تحضر من الخبز مع السمن والعسل والمكسرات، لذلك تعتبر من ضمن الأكلات التي تجعلك تشعر بالدفيء، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية.

الويكا

الويكا الصعيدي التي تحضر من البامية، من خلال تجفيفها جيدًا ثم طحنها مع الفلفل الحار مع الثوم والكزبرة الخضراء، ثم تضاف لمرقة الدجاج أو اللحم، تقدم مع الخبز البلدي.

الدس

يقدم الدس في المحافظات البحرية، إذ يكون عبارة عن أرز مدفون مع نوع من البروتين سواء الدجاج أو اللحم، مع إضافة السمن والبهارات الخاصة، ثم يضع في الفرن حتى تمام النضج.

المطبخ الجزائري

مفشش في حجر أمه

من أقدم الأطباق الجزائرية، التي تقدم في الأعياد والمناسبات الخاصة، الذي يحضر من اللحم المفروم مع البزلاء، وصلصة الطماطم والفلفل الحار، يقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز.

الزعلوكة

الزعلوكة واحدة من أغرب أسماء الأكلات العربية، فهي لا تقتصر على الجزائر فحسب، لكنها تحضر أيضًا في سوريا وفلسطين والمغرب.

تحضر الزعلوكة من الباذنجان مع الثوم وصلصة الطماطم، مع وضع التوابل الخاصة كالنعناع والملح والفلفل، ثم يترك الباذنجان حتى تمام النضج ويقدم مع الخبز.

القاضي وجماعته

من الأكلات الغريبة المتواجدة في المطبخ العربي، القاضي وجماعته، الذي يحضر من الحمص المسلوق مع البصل والثوم، كما يقدم معه البيض المسلوق اختياري.

المطبخ المغربي

الطنجية المراكشية

عندما نتحدث عن المطبخ المغربي، عليك بالتحدث أولاً عن الطنجية المراكشية، المحضرة من لحم الخروف مع الثوم والكمون والزعفران، بالإضافة إلى شرائح الليمون المخلل والسمن.

السفة المدفونة

يتم تحضيرها من خلال وضع الأرز مع الدجاج المطبوخ، التوابل الخاصة بالمطبخ المغرب، ثم يزين بالقرفة والسكر اختياري، يمكنك وضع المكسرات بدلاً منهما.

البسطيلة

يعود أصل هذا الطبخ إلى الأمزيق، إذ يتم تحضيره من خلال نوع من البروتين سواء الدجاج أو اللحم، كما يمكنك استخدام السمك أيضًا في هذه الوصفة، من خلال حشوها داخل عجين، تزين بالسكر البودرة مع القرفة.

المطبخ السوري

حراق أصبعو

من أقدم الأكلات السورية، التي تحمل خلفها روايتين مختلفتين، إذ تعتبر من الأطباق التي تقدم في الشتاء، يحضر من العدس الأسود مع دبس الرمان والبصل المحمر، يزين بالخبز الشامي المقلي مع حبيبات الرمان الحامضة.

جظ مظ

من الأطباق التي تحضر على وجبة الإفطار، مكونة من البطاطس المقطعة مكعبات صغيرة، مع إضافة البازلاء والصلصة الحارة والبيض المقلي.

طباخ روحو

تحضر من الكوسة مع صلصة الطماطم الطازجة، مع شرائح البصل والثوم، كما يمكنك إضافة الباذنجان اختياري، تقدم مع الأرز أو الخبز.