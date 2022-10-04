تُعد المشاركة في بطولة كأس العالم حلماً كبيراً بالنسبة للكثير من المنتخبات، وبعضها يرى أن الوصول إلى المونديال في أكثر من مرة هو إنجاز بحدِّ ذاته.

وتغيب عن نسخة كأس العالم 2022 في قطر، 8 منتخبات سبق لها الظهور في البطولة الماضية، التي نظمتها روسيا على ملاعبها عام 2018.

ويمكن القول إن منتخب مصر هو الغائب الأكبر من بين هذه الفرق، على اعتبار أن مونديال 2022، يُقام للمرة الأولى في دولة عربية، هي قطر.

وتُلعب مباريات البطولة الاستثنائية، من حيث الدولة المضيفة وموعد إقامتها، في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

8 منتخبات شاركت في كأس العالم 2018 وتغيب عن مونديال قطر

وفي هذه السطور نلقي الضوء على المنتخبات الـ8 الغائبة عن المونديال القطري، وكانت حاضرة في روسيا 2018.

روسيا

احتضنت روسيا على ملاعبها نهائيات النسخة الـ21 من كأس العالم، وقدمت أداءً ملحمياً حتى الدور ربع النهائي.

بفوزين على مصر والسعودية وخسارة من أورغواي، احتل "الدب" الروسي وصافة المجموعة الأولى، ليضرب موعداً نارياً في ثمن النهائي مع إسبانيا، التي أقصاها بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدف لمثله.

ركلات الترجيح ذاتها أدارت ظهرها للروس في دور الثمانية، وبسببها ودّعت المونديال أمام كرواتيا.



وكانت روسيا قريبة للغاية من بلوغ مونديال قطر، لكن خسارتها يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم أمام كرواتيا بالذات، منحت الصدارة وتذكرة العبور لرفاق لوكا مودريتش، بينما اكتفى "الدب" بالمركز الثاني.

وقبل خوض مباريات الملحق الأوروبي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقصاء روسيا من تصفيات المونديال، بسبب العملية العسكرية التي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير/شباط 2022، ضد أوكرانيا.

بيرو

بعد 36 عاماً من آخر ظهور لها في كأس العالم، عادت بيرو لخوض منافسات مونديال روسيا 2018، وللمرة الخامسة في تاريخها.

كانت المشاركة البيروفية الجديدة خجولة إلى حدٍّ ما، حيث اكتفت بتحقيق بفوز وحيد، لا يُسمن ولا يُغني من جوع، جاء على حساب أستراليا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

احتلت بيرو المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف فرنسا والدنمارك، لتغادر الأراضي الروسية من الباب الضيق.

وفي تصفيات مونديال قطر، احتلت بيرو المركز الخامس في جدول ترتيب منتخبات قارة أمريكا الجنوبية برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الإكوادور، صاحبة المركز الرابع المؤهل مباشرة لكأس العالم.

وبسبب ذلك خاضت بيرو ملحقاً عالمياً ضد أستراليا، أُقيم يوم 13 يونيو/حزيران 2022، على ستاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.

انتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي؛ ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي أبقت أستراليا في قطر، وأرسلت لاعبي بيرو إلى بلادهم.

أيسلندا

في إنجاز تاريخي وغير مسبوق، سافرت أيسلندا إلى روسيا من أجل خوض أول بطولة كأس عالم في تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، منعت أيسلندا نظيرتها الأرجنتين من تحقيق انطلاقة نموذجية، وحرم حارسها النجم ميسي من تسجيل هدف الفوز، بعد تصديه لضربة جزاء.



لكن أيسلندا خسرت مباراتيها الأخريين أمام نيجيريا وكرواتيا، لتتذيل ترتيب المجموعة الرابعة، ليعود لاعبوها من حيث أتوا.

وفي التصفيات الأوروبية سجلت أيسلندا نتائج متواضعة، حيث فازت في مباراتين وتعادلت 3 وخسرت 5 مرات في 10 مباريات، لتستقر في المركز الخامس في المجموعة العاشرة.

بنما

كان حال ومصير منتخب بنما مشابهاً إلى حد كبير نظيره الأيسلندي، حيث وصل إلى روسيا من أجل استكشاف بطولة كأس العالم والتعرف عليها، على اعتبار أنها المشاركة الأولى في تاريخها.

وقعت بنما في المجموعة السابعة، وتلقت 3 هزائم من بلجيكا وإنجلترا وتونس على التوالي، اهتزت شباكها 11 مرة، بينما سجلت هدفين اثنين.

وفي تصفيات مونديال قطر عن قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، وصلت بنما إلى الدور الأخير، لكنها احتلت المركز الخامس بعدما جمعت 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي فازت بالبطاقة الثالثة عن هذه القارة.

نيجيريا

سجل "نسور" نيجيريا حضورهم في كأس العالم بروسيا، للمرة السادسة في تاريخهم، والثالثة على التوالي بعد أعوام 2010 و2014.

خسر النيجيريون مباراتهم الأولى أمام كرواتيا، قبل أن يعودوا لسكة الانتصارات على حساب أيسلندا، ثم هُزموا بصعوبة بالغة أمام رفاق ميسي، في الجولة الثالثة، ليودّعوا روسيا من المركز الثالث برصيد 3 نقاط.



ووصل منتخب نيجيريا إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، لكنه فشل في بلوغ المونديال القطري، بسبب قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار.

فرضت نيجيريا نتيجة التعادل السلبي على غانا ذهاباً في أكرا، قبل أن تسقط بالفخ نفسه إياباً في أبوغا، ولكن هذه المرة بنتيجة 1-1، ليعود "النجوم السمراء" ببطاقة التأهل إلى بلادهم.

السويد

بفارق الأهداف عن المكسيك تصدّرت السويد ترتيب المجموعة السادسة في مونديال روسيا، على حساب منتخبي كوريا الجنوبية وألمانيا، حاملة اللقب في 2014.

في دور الـ16 تجاوزت السويد عقبة سويسرا بهدف إيميل فورسبيرغ، قبل أن تتوقف مغامرتها عند حدود ربع النهائي، عقب الخسارة من إنجلترا 2-0.

وفي التصفيات الأوروبية لمونديال 2022، احتلت السويد المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف إسبانيا، لتذهب إلى الملحق.

وفيه فازت السويد على جمهورية التشيك في نصف النهائي بهدف دون رد، قبل الخسارة من بولندا في المباراة الحاسمة بهدفي روبرت ليفاندوفيسكي وبيوتر زيلينسكي.

كولومبيا

ظهرت كولومبيا في كأس العالم بروسيا للمرة السادسة، وتصدّرت ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، متفوقة على اليابان والسنغال وبولندا.

وفي ثمن النهائي أحرز ياري مينا هدفاً قاتلاً في شباك إنجلترا عند الدقيقة 90+3، مدّ من خلاله عمر المباراة لتصل إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت "للأسود الثلاثة".

وسجلت كولومبيا نتائج متواضعة في تصفيات القارة الأمريكية الجنوبية، جمعت من خلالها 23 نقطة، لتحتل المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة عن بيرو، صاحب المركز الخامس، المؤهل إلى الملحق العالمي.

مصر

سافر "الفراعنة" إلى روسيا من أجل المشاركة في ثالث مونديال في تاريخهم، بعد مشاركتين سابقتين في، كانتا في إيطاليا عامي 1934 و1990.

لم يقدم اللاعبون المصريون مونديالاً على قدر آمال وتطلعات الجماهير المصرية والعربية، فذاقوا مرارة الهزيمة في مبارياتهم الـ3، بدأت أمام أورغواي، وتواصلت أمام روسيا، وانتهت بالسعودية، لتحتل مصر المركز الأخير بلا أي نقطة.



ووصل رفاق محمد صلاح إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية لمونديال قطر، وأوقعتهم القرعة في مواجهة السنغال، بعد أقل من شهرين من خسارة "الفراعنة" كأس أمم إفريقيا أمام "أسود التيرانغا".

حقق كل منتخب الفوز على أرضه بنتيجة 1-0، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي اختارت السنغال للمرة الثانية على التوالي.