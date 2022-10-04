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خلال جلسة استماع في المجلس التشريعي

"الباز" يؤكد على النقص الكبير في حافظة الأراضي الحكومية

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:28

"الباز" يؤكد على النقص الكبير في حافظة الأراضي الحكومية

غزة- الرأي

أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز، أن عملية استئجار الأراضي الحكومية تتم وفق لإجراءات ناظمة وبقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بعد مرور طلب الاستئجار عبر عدة لجان لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما شدد د. الباز على أن ملف الأراضي الحكومية معقد وهناك نقص كبير في حافظة سلطة الأراضي من الأراضي الحكومية اللازمة للمبادلات وتعويض الاستملاكات التي تجري لأراضي المواطنين ومن أجل مواجهة هذا العجز بدأنا بمشروع إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

جاء ذلك، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي لرئيس سلطة الأراضي برئاسة النائب يحيى العبادسة لمناقشة أوضاع أصحاب المنشآت السياحية، حيث حضر الجلسة إلى جانب رئيس اللجنة، مقررها النائب د. يونس أبو دقة، وعضويها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. يوسف الشرافي.

في نهاية جلسة الاستماع أوصت اللجنة الاقتصادية بعقد لقاء يجمع بين أصحاب الفنادق والمطاعم مع رئيس سلطة الأراضي قريبًا لإيجاد آلية تعويض للمواطنين الذين تم اقتطاع جزء من أراضيهم من أجل توسيع شارع الرشيد.

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