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للتوعية من سرطان الثدي

الخدمات الطبية تشارك في فعاليات أكتوبر الوردي

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:53

الخدمات الطبية تشارك في فعاليات أكتوبر الوردي
الخدمات الطبية تشارك في فعاليات أكتوبر الوردي

غزة- الرأي

شاركت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، في فعاليات شهر اكتوبر الوردي لتوعية من سرطان الثدي، وذلك ضمن مؤتمر صحفي عقدته بمستشفى الصداقة التركي غرب غزة، بمشاركة وزارة الصحة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي.

وضم المؤتمر الصحي وفد من العلاقات العامة والإعلام في الخدمات الطبية، وعدد من الكوادر الطبية والإدارية والإعلامية العاملة بمستشفيات وعيادات ومراكز المديرية بمحافظات القطاع، وبحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف ابو الريش.

ومن جانبه، أكد لواء طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن المديرية تعمل على نشر الثقافة الصحية من خلال عدة حملات توعوية في مستشفياتها وعياداتها ومراكزها بصفتها ثاني أكبر مقدم للخدمة الصحية في قطاع غزة.

وأشار اللواء صالح أن المديرية تسعي لتعزيز الجانب التوعوي والصحي للمواطنين من خلال عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تتبناها المديرية في كافة الحملات الصحية في كافة المراكز التابعة لها

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