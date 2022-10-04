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شرطة الاحتلال تعتقل شابًا من مخيم جنين المحتل

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:20

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء، شابًا من مخيم جنين المحتل.

وأكدت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل  الشاب سليمان الشامي من مخيم جنين، وذلك بعد مداهمة مكان عمله داخل أراضي الـ 48.

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