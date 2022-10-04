شرطة الاحتلال تعتقل شابًا من مخيم جنين المحتل

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء، شابًا من مخيم جنين المحتل.

وأكدت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب سليمان الشامي من مخيم جنين، وذلك بعد مداهمة مكان عمله داخل أراضي الـ 48.