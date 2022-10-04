الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقله شرق رام الله المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصابت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنًا واعتقلته قرب مستوطنة 'عوفرا' المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود بمحافظة رام الله والبيرة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة وأصابت سائقها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن تعتقله.

وفي غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية قرب قرى وبلدات شمال وشرق رام الله.

ونصبت حواجز عسكرية قرب قرى بيتين والطيبة، ومنطقة عيون الحرامية، ومدخل مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ما أدى الى إعاقة تحركاتهم.