وكالة الرأي الفلسطينية تطوير تقنيات جديدة تشحن بطارية الهاتف خلال دقائق! وكالة الرأي الفلسطينية قريباً: مدينة عربية ستظهر الأكثر قابلية للمشي في العالم وكالة الرأي الفلسطينية روسيا..اكتشاف بقايا ماموث صغير في يامال وكالة الرأي الفلسطينية لو بتعانى من تشنج العضلات ..اعرف الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لعلاجه وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة يجب تجنبها في وجبة الإفطار.. أبرزها الكيك وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعالج الصداع النصفي المزمن.. افهم المحفزات وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تطوير الطلاء الأكثر بياضًا في العالم لتبريد السيارات والطائرات وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مطلوبين في كمين لمكافحة المخدرات وسط غزة
أخبار » عجائب وطرائف

روسيا..اكتشاف بقايا ماموث صغير في يامال

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:54

روسيا..اكتشاف بقايا ماموث صغير في يامال
روسيا..اكتشاف بقايا ماموث صغير في يامال

أعلن بافل كوسينتسيف، كبير الباحثين في معهد البيئة النباتية والحيوانية بفرع الأورال التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء عثروا في يامال على بقايا ماموث صغير.

ويشير كوسينتسيف في مؤتمر صحفي، إلى أنه "في هذه السنة حققنا اكتشافا فريدا لبقايا ماموث لا يتجاوز عمره ست سنوات وهي بحالة جيدة، حيث عثر العلماء على القسم الأكبر من هيكله العظمي مع الخرطوم، وعليها بقايا الأنسجة الرخوة والفرو والجلد وعينه وأذنه. وهذه أول مرة نعثر على ماموث بهذا العمر بهذه الحالة الجيدة".

ويضيف، أول من عثر على هذا الماموث هم السكان المحليون، الذي أبلغوا متحف التراث المحلي في تازوفسكي بمنطقة يامال نينيتس ذات الحكم الذاتي. وقد نظم المتحف بعثة علمية إلى المكان الذي عثر فيه على الماموث أخذت بعض العينات لتحليلها.

ويقول، "يمكننا استنادا إلى نتائج دراسة هذه العينات، استعادة الظروف الطبيعية التي عاش فيها هذا الماموث. وبالطبع المثير للاهتمام هو خرطومه. صحيح عثر العلماء سابقا على خراطيم الماموث أيضا، ولكن ليس بينها خرطوم لماموث بهذا العمر".

المصدر: tass

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟