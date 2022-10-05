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قريباً: مدينة عربية ستظهر الأكثر قابلية للمشي في العالم

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:55

قريباً: مدينة عربية ستظهر الأكثر قابلية للمشي في العالم
قريباً: مدينة عربية ستظهر الأكثر قابلية للمشي في العالم

كشفت شركة التطوير العقاري URB، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لمشروع "المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم" في الكويت.

وتهدف المدينة المبنية على شكل زهرة، والتي أطلق عليها اسم XZERO، إلى توفير أسلوب حياة خال من الكربون لما يقارب 100 ألف ساكن موزعين على 30 ألف منزل.

وتم إطلاق خطط "المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم"، لتقليل وصول السيارة وزيادة المساحة الآمنة للعبور سيرا على الأقدام.

وسيوفر المجتمع المستدام المخطط له في الكويت، نمط حياة خال من الكربون لـ 100 ألف ساكن، بالتوازن مع الطبيعة.

والمنطقة المركزية للمدينة ستكون محاطة بسلسلة من "المجمعات"، كل منها مخصص للتعليم والترفيه والمرافق الطبية.

وتقول شركة التصميم URB، إن المدينة ستوفر الأمن الغذائي والطاقة مع تعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر (نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد) في وجهة صديقة للبيئة للعيش والعمل والزيارة.

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