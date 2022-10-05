المرور: وفاة و9 إصابات بـ 14 حادث سير خلال 24 ساعة

غزة - الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأربعاء، وفاة مواطن وإصابة 9 آخرين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الشاب أمير إياد عبد الرحمن (20 عاماً) توفي متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها مساء الثلاثاء، في حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة من نوع سكودا صفراء بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة".

وأشارت شرطة المرور إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائقها وحجز الدراجة النارية، مضيفة أنها تستكمل الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 14 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و9 إصابات، ثلاثة منها بجروح متوسطة، و6 بجروح طفيفة.

ولفتت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 9 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.