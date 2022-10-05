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بلدية غزة تشارك في فعاليات حملة "أكتوبر الوردي"

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:13

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غزة-الرأي 
شاركت  بلدية غزة تشارك في فعاليات حملة "أكتوبر الوردي"، تحت شعار "صورة للحياة"،وذلك  بهدف تشجيع النساء على الفحص المبكر وأهميته في زيادة فرص النجاة من المرض.


ووزع رئيس بلدية غزة د. يحيي السراج وعضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، الورود على موظفات البلدية، وملصقات تحثهن على الكشف المبكر لاكتشاف المرض ومعالجته، متمنياً السلامة لكافة الموظفات والسيدات.


وأكد د. السراج دعم ومساندة البلدية لفعاليات حملة "أكتوبر الوردي"، نظرًا لأهمية توعية السيدات بضرورة الكشف المبكر، وتوعية الرجال بأهمية رعاية زوجاتهن وخاصة المصابات بالمرض، مشيرًا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة للتوعية بضرورة الفحص المبكر.
 

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