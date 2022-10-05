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شرارة الانفجار باتت قريبة

حماس: انتهاكات الاحتلال بالأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:23

القدس المحتلة - الرأي

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء وتعدٍ سافر على المقدسات.

وحمّل حمادة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، الاحتلال الصهيوني مسؤولية ما يقوم به في المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن ثورة الفلسطيني ستكون في وجه العدو، وشرارة الانفجار باتت قريبة.  

وشدد على أن المقاومة في الضفة بحالة تصاعد، ورقعتها تمتد إلى الكل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن شكل المواجهة مع الاحتلال والتكتيك لها مَن تحدده المقاومة. 

وأكد حمادة أن صورة المرابطين في المسجد الأقصى تقلق الاحتلال وتفشل مخططاته، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث في الضفة من مقاومة يأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى. 

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