"العدل والرأي الحكومية" تواصلان تقديم حلقات برنامج "إعرف حقك"

غزة- الرأي

يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية

تواصل وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.

وتناولت الحلقة الثالثة عشر رسالة ونشاطات وبرامج المعهد العالي للقضاء الفلسطيني واختصاصاته وخدماته التي يقدمها للمجتمع الفلسطيني باستضافة مدير مكتب عميد المعهد أ. علي جحا.

وتحدث أ. علي جحا عن أهداف المعهد العالي للقضاء ومنها رفع مستوى الأداء القضائي بالمحاكم الشرعية والنظامية والنيابة العامة وتدريب الكوادر البشرية في هذه المؤسسات للمساهمة في تيسير سبل التقاضي وتحقيق الشفافية بالإجراءات وسرعة الفصل بالقضايا.

كما أفاد أن الدورات والبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد تعمل على تطوير القضاة وأعضاء النيابة ورفع مستواهم المهني والعملي، ورفع مستوى القانونيين في مختلف المؤسسات، وكذلك رفع مستوى الموظفين الإداريين، وكذلك جمع وحفظ ونشر كافة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالدراسات القانونية، والتعاون مع منظمات محلية وعربية ودولية يربطها الاهتمام نفسه، وتنمية البحث العلمي بالقضايا القانونية والقضائية.

وتطرق جحا للقانون الذي يعمل المعهد العالي بموجبه والذي يحمل رقم 2 لسنة 2009 وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقرار مجلس الوزراء رقم 89 لعام 2004 بإنشاء المعهد، مقدماً شرحاً وافياً عن مواده واختصاصاته.

وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".

وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.