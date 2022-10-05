الاحتلال يعتقل "المطارد" سلمان عمران في نابلس

نابلس- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الشاب المطارد سلمان عمران بعد محاصرة منزله في بلدة دير الحطب بمحافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد عمران، بعد محاصرة منزله لساعات عدة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، من أجل فك الحصار.

ودفع جيش الاحتلال، بتعزيزات عسكرية إلى المكان ونشرت وحدات من القناصة على أعلى البنايات.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المواجهات أسفرت عن استشهاد الشاب علاء الزغل، واصابة 3 آخرين بجروح مختلفة، بينهم إصابة صحفيين اثنين.