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جامعة بيرزيت تعلن استئناف الدوام الاثنين المقبل

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:24

رام الله - الرأي

أعلن مجلس إدارة جامعة بيرزيت، اليوم، استئناف الدراسة في الجامعة يوم الإثنين المقبل 10 أكتوبر.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أن ذلك جاء بعد أن قررت نقابة أساتذة وموظفي الجامعة تعليق الإجراءات لاستكمال الدورة الصيفية وتسجيل الطلبة المستمرين والجدد.

وأوضحت أن الامتحانات النهاية ستبدأ بتاريخ 15/10/2022 وتنتهي بتاريخ 22/10/2022، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن التقويم الأكاديمي المعدل للعام 2022-2023 خلال الأيام القادمة.

وقال البيان: "تود إدارة الجامعة أن تطمئن الطلبة وأهاليهم إلى أنها أعدت تقويماً أكاديمياً وخطة أكاديمية لتعويض الطلبة عما فاتهم نتيجة تعطيل التدريس والعمل، بطريقة تضمن انتهاء العام الأكاديمي في وقت يحفظ مصالح الطلبة ومتطلباتهم بأقصى قدر ممكن".

ودعا البيان، الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي الجامعة، للانخراط الفوري في حوار لإتمام الاتفاق على المسائل العالقة كافة، مرحبًا بمبادرات الزميلات والزملاء الحريصين على مصلحة الجامعة التي تم تقديمها مؤخراً والتي يمكن أن تشكل صيغة ملائمة للخروج من الأزمة عبر الحوار.

وشدد المجلس على بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز روح التعاون والثقة المتبادلة الضرورية لترسيخ روح بيرزيت القائمة على تكريس بيئة الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام القوانين والحقوق لكي تحافظ الجامعة مكانتها ودورها الريادي أكاديمياً وسياسياً ومجتمعياً.

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