البرلمان العربي يرفض نقل سفارة بريطانيا إلى القدس

وكالات- الرأي

رفض البرلمان العربي تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس الأخيرة التي وعدت فيها بدراسة نقل سفارة بريطانيا من "تل أبيب" إلى القدس.

وأفاد البرلمان في بيان له بأن الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأوضح أن أي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب في مأساة الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

ودعا البرلمان العربي إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، إضافة إلى الانخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن هذا الإجراء.