وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكرَّم الفائزين في مسابقة "تراثنا فلسطيني" وكالة الرأي الفلسطينية جامعة بيرزيت تعلن استئناف الدوام الاثنين المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل "المطارد" سلمان عمران في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال في قرية دير الحطب وكالة الرأي الفلسطينية "العدل والرأي الحكومية" تواصلان تقديم حلقات برنامج "إعرف حقك" وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات "متابعة العمل الحكومي" في جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة راعي بجروح إثر هجوم نفذه مستوطنون شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا مضنية للقضاء على آفة المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تعقد لقاء منبر الحرية للحديث حول "سياسة الإهمال الطبي " وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأمن بالتشريعي تتفقد سير العمل بالمعمل الجنائي
أخبار » عربي ودولي

البرلمان العربي يرفض نقل سفارة بريطانيا إلى القدس

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:40

وكالات- الرأي

رفض البرلمان العربي تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس الأخيرة التي وعدت فيها بدراسة نقل سفارة بريطانيا من "تل أبيب" إلى القدس.

وأفاد البرلمان في بيان له بأن الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأوضح أن أي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب في مأساة الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

ودعا البرلمان العربي إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، إضافة إلى الانخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن هذا الإجراء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟