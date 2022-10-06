5 فوائد للتوقف عن تناول الشيكولاتة لمدة شهر

على الرغم من أن الشيكولاتة لذيذة، إلا أن بعض أشكالها قد يكون لها آثار سلبية على صحتنا، كما اتضح ليست كل أنواع الشيكولاتة متساوية، قد يكون للشيكولاتة الداكنة فوائد صحية عند تناولها باعتدال، ولكن الأنواع الأخرى، مثل الشيكولاتة البيضاء والحليب، يمكن أن تكون مليئة بالدهون والسكر المضاف، ولكن حتى الشيكولاتة الداكنة الصحية يمكن أن تفرط في تناولها، إذا كنت تشعر أن عاداتك في تناول الشوكولاتة تؤثر سلبًا على صحتك ، فقد يساعدك الاستغناء عنها، إليك بعض الآثار المترتبة على التخلي عن الشوكولاتة لمدة 30 يومًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تقلبات مزاجية أقل

عندما نتوقف عن تناول الشيكولاتة، فإننا نتوقف أيضًا عن السكر، والذي يمكن أن يكون له تأثير موازنة على مزاجنا، عندما تتخلص من السكر من نظامك الغذائي ، فإنك تتخلص من أحد الأسباب الرئيسية لتقلب المزاج، السكر مادة سامة يمكن أن تستنفد الطاقة بينما تلحق الضرر بمستويات السكر في الدم.

إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد التخلص من الشيكولاتة من نظامك الغذائي ، حتى لو كان ذلك لمدة شهر واحد فقط ، في تقليل السعرات الحرارية والسكر مما قد يؤدي بعد ذلك إلى فقدان الوزن، نظرًا لأن السكريات المضافة غالبًا ما تكون مخبأة في الأطعمة والمشروبات ، وخاصة في الشيكولاتة ، فقد يكون من الصعب تتبع كمية السكر التي تتناولها كل يوم ، يمكن أن يساعدك تقليل السكريات المضافة على إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة .

حموضة أقل

عندما نفكر في الحموضة المعوية أو الارتجاع الحمضي ، قد تتبادر إلى الذهن صور صلصة الطماطم والأطعمة المقلية ، لكن هل تعلم أن الشوكولاتة هي السبب أيضًا ؟ الشوكولاتة غذاء حمضي ويمكن أن تسبب تفاقم أعراض حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض .

يمكنك النوم بشكل أفضل

إذا كنت تتناول الشوكولاتة في وقت متأخر من اليوم ، فقد تجد صعوبة في النوم ليلًا، هذا لأن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين ويمكنها أن تحافظ على نشاطك ، ولكن إذا كنت شخصًا يشرب القهوة في الصباح ، فإن تناول الشوكولاتة في فترة ما بعد الظهر أو في المساء قد يعطل نومك.

يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد

تحتوي قطعة واحدة فقط من شوكولاتة حليب على 24 جرامًا من السكر ، وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2018 ، وجد أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض الكبد غير الدهنية، من خلال تقليل تناول الشيكولاتة ، يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض مع تقليل خطر الإصابة بكل من مرض السكري والسمنة على طول الطريق.