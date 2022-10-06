تعليم غرب غزة تعقد ندوة إرشادية حول المشكلات النفسية والسلوكية

غزة- الرأي

عقد قسم الإرشاد والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم غرب غزة ندوة إرشادية حول المشكلات النفسية والسلوكية وآليات التدخل وذلك بمقر الوحدة الإرشادية المركزية بمدرسة رامز فاخرة الأساسية للبنات تزامناً مع انطلاق حملة النفس المطمئنة التي تطلقها وزارة التربية والتعليم وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من اكتوبر.

وشارك في افتتاح الندوة الإرشادية رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة الأستاذ محمد الربعي، ورئيس قسم الصحة النفسية بوزارة التربية والتعليم الأستاذة عبير الشرفا، ومشرفا الإرشاد بمديرية غرب غزة الأستاذ محمد أبو رحمة، والدكتور محمد حمادة.

بدوره أوضح الأستاذ محمد الربعي أن الهدف من الورشة هو التبادل الخبرات والمعارف بين العاملين في مجال الصحة النفسية الأمر الذي يزيد من كفاءتهم في معالجة المشكلات النفسية التي تعترض طلبة المدارس.

وأشاد الربعي بجهود العاملين في الوحدة الإرشادية المركزية وتقدم بالشكر للأستاذ علاء جرادة، والأستاذة هنادي عرفات ولمدير الندوة الدكتور محمد أبو السبح ولكافة المرشدين الذين تفاعلوا مع المحاور التي تناولتها الندوة الإرشادية.