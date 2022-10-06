"حماس" تتلقى دعوة رسمية من الجزائر للمشاركة بالحوار الوطني

غزة - الرأي

تلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة رسمية كريمة من جمهورية الجزائر الشقيقة للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران في تصريح صحفي، إن قيادة الحركة ترحب بهذه الدعوة، وتؤكّد جاهزيتها للعمل بكل قوّة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني؛ ترتيباً كاملاً وشاملاً على أسس وطنية صحيحة، تحقّق أهداف شعبنا في الحريَّة والاستقلال وطرد الاحتلال.

وذكر أن وفد الحركة إلى الجزائر سيترأسه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وبعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي: د. خليل الحية، و د. ماهر صلاح، و أ. حسام بدران.

ودعا بدران الجميع إلى التسلّح بالعزيمة والإرادة لإنجاح الجهود الجزائرية المقدّرة في دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة.