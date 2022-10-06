وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظم وقفة تضامنية نصرة لأهلنا في القدس والضفة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تحرر 29 محضر مخالفة أوزان بالأسواق وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً لمنسقي الإعلام في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تقدم أكثر من 98 ألف خدمة خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية 14 ألف مولود جديد في غزة خلال الرُبع الثالث من 2022 وكالة الرأي الفلسطينية العمل تكرم جمعية خانيونس الزراعية الفائزة بمسابقة أفضل "تعاونية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تختتم المستوى الثاني لدورة ” اللغة العبرية ” لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية هنية يشارك في افتتاح بطولة الأندية العربية لكرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تصدر التقرير الربعي للربع الثالث من العام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حكومية تدرس التعديات على حرم وادي غزة تمهيداً لإزالتها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حذّرت من تداعياتها

حماس: اعتقال أجهزة السلطة أسرى محررين والاعتداء عليهم جريمة وطنية

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:02

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بأشد العبارات قيام أجهزة السلطة الأمنية اعتقال عددًا من الأسرى المحرّرين في الضفة الغربية، والاعتداء عليهم أمام عوائلهم.

وعدت الحركة في تصريح صحفي على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، اعتقال المحررين والاعتداء عليهم انتهاكاً لكل الأعراف والقيم الوطنية، وتهديداً لنسيجنا المجتمعي الذي يعيش في حالة اشتباك مع العدو الصهيوني.

ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الامتثال للقانون والتوقف عن نهج الاعتقال السياسي الذي لا يخدم إلّا أجندة الاحتلال في تفتيت وحدة شعبنا،

كما طالبت الحركة الفصائل والجهات الحقوقية إلى أداء دورها في تجريم سلوك الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟