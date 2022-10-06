حماس: اعتقال أجهزة السلطة أسرى محررين والاعتداء عليهم جريمة وطنية

الضفة المحتلة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بأشد العبارات قيام أجهزة السلطة الأمنية اعتقال عددًا من الأسرى المحرّرين في الضفة الغربية، والاعتداء عليهم أمام عوائلهم.

وعدت الحركة في تصريح صحفي على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، اعتقال المحررين والاعتداء عليهم انتهاكاً لكل الأعراف والقيم الوطنية، وتهديداً لنسيجنا المجتمعي الذي يعيش في حالة اشتباك مع العدو الصهيوني.

ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الامتثال للقانون والتوقف عن نهج الاعتقال السياسي الذي لا يخدم إلّا أجندة الاحتلال في تفتيت وحدة شعبنا،

كما طالبت الحركة الفصائل والجهات الحقوقية إلى أداء دورها في تجريم سلوك الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.

