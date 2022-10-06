محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير عواودة للأربعاء القادم

الضفة المحتلة - الرأي

أجّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محاكمة الأسير خليل عواودة إلى يوم الأربعاء القادم.

وتوجه نيابة الاحتلال اتهامات للأسير عواودة في قضية تهريب الهاتف لداخل السجن، وهو ما اعتبر محاولة تهرب من الاحتلال عن قرار الإفراج عنه بتاريخ الثاني من أكتوبر الجاري.

يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، كان قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 172 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، في الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه في الثاني من شهر تشرين أول الجاري.