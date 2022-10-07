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الطقس: أجواء خريفية ولا تغير على الحرارة

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، أجواءً خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا.

وبينت الدائره أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وأوضحت أن الرياح ستكون شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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