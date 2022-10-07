أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم الجمعة، الموافق 7.أكتوبر 2022على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.53 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.45 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.95 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل