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محكمة إسرائيلية ترفض منع المستوطنين من "النفخ" قرب الأقصى

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

رفضت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، طلب شرطة الاحتلال بإبعاد المستوطنين من نشطاء "جبل الهيكل" عن الحي الإسلامي بشكل عام.

وشمل الرفض إبعاد المستوطنين من مقبرة الرحمة الخاصة بالمسلمين بشكل خاص، وذلك لتكرار نفخهم "بالشوفار" من هناك.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن قاضي المحكمة، ألزم الشرطة الإسرائيلية بدفع مصاريف المحكمة بقيمة 2000 شيكل.

وهذه المرة هي الخامسة التي ترفض فيها المحكمة مطالب مماثلة من الشرطة لمنع تصاعد الأوضاع في القدس.

وتدعي الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت العديد من نشطاء "جبل الهيكل" في الأسابيع الأخيرة خلال نفخهم "بالشوفار" من المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى وخاصة من مقبرة باب الرحمة.

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