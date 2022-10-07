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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:58

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة تقوع شرق بيت لحم، واعتقلت أمين سر حركة "فتح" بالبلدة محمد البدن، وشقيقه فادي، بعد اقتحام منزليهما.

كما داهمت تلك القوات العديد من منازل المواطنين الذين تم إخضاعهم للتحقيق الميداني.

وفي نابلس، اعتقل الشاب عماد اسليم من سكان منطقة سما عقب اقتحام منزل عائلته.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبدالرحمن حسن صبح، بعد اقتحام منزله في بلدة برقين جنوب المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من الضفة الغربية، وقامت بتفتيش العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها.

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