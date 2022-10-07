وفاة المحرر تحرير البرغوثي إثر مرض عضال

توفي مساء امس الخميس، الأسير المحرر تحرير البرغوثي، بعد 4 سنوات على تحرره من سجون الاحتلال الإسرائيلي التي قضى فيها 16 عاما ونصف، وذلك إثر معاناته من مرض عضال.

وقالت هيئة الاسرى ان الدفن سيكون اليوم الجمعة في مسقط راسه بلدة كوبر.