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3 عمليات إطلاق نار في مناطق الضفة الليلة وفجراً

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

شهدت مناطق الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم، عدة عمليات إطلاق وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة صوب قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون فجراً النار على النقطة العسكرية الإسرائيلية المقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس، كما أطلق مقاومون النار تجاه النقطة العسكرية المقامة على قمة جبل صبيح جنوب نابلس.

وفي جنين نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب المدينة، فيما تمكن الشباب الثائر من استهداف حاجز الجلمة شمال شرق جنين بقنبلتين محليتي الصنع.

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما تمكن الشبان من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بزجاجات حارقة خلال اقتحام سلوان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف الأهالي.

ورافق آليات الاحتلال جرافة عسكرية، كما داهمت القوة الإسرائيلية عدة منازل واعتقلت أمين سر حركة "فتح" هناك محمد سليم البدن وشقيقه فادي بعد اقتحام منزليهما.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل تعود للمواطنين: ذيب العمور، وعلي محمد العمور، وطلال العمور، ومنزل والد الشهيد ريان سليمان وعبثت بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد الدين اسليم عقب اقتحام منزله في الجبل الشمالي للمدينة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس لعدة ساعات، مع انتشار مكثف للجيش في المكان.

وتواجد المستوطنون على دوار سلمان الفارسي "يتسهار" في بلدة حوارة جنوب نابلس، ونفذوا اعتداءات على مركبات المواطنين والمنازل القريبة.

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