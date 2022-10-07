أطعمة تفقد عناصرها الغذائية خلال التجميد



نشرت وكالة “نوفوستي” تقريرا يوضح أن هناك بعض المواد الغذائية التي لا تصلح للتجميد، حيث أعلنت الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية التغذية أن هناك بعض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا تصلح للتجميد، لأنها تفقد الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتوي عليها، وتدمرها وتصبح خالية تمام من هذه الفوائد.



أضافت خبيرة التغذية، أن الكثيرين من النساء يسعون لتجميد مختلف الثمار والفواكه والخضراوات وتخزينها حتي تصبح متوفر طوال العام، ولكن لا يمكن الحفاظ على جميع المواد الغذائية في درجة حرارة سلبية، لأن تركيب بعضها يتغير وتصبح فاقدة للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وأشارت، أنه مثلا بعد التجمد تفقد الخضراوات الورقية الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة فيها، ولذا عند تناولها لا يمتد الجسم بالعناصر التي يحتاجها.



وأوضحت خبيرة التغذية، أنه لا ينصح بتجميد الخضراوات الورقية والأعشاب، لأنه يسبب تدمير الكلوروفيل وفقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة ولن يبقى فيها سوى الألياف الغذائية، وتؤثر عملية التجميد على الخضراوات المحتوية على نسبة عالية من الماء، ولذا لا ينصح بتجميد الخضراوات المحتوية على الماء مثل الخيار والطماطم والكوسا، لأنها تصبح مثل السم بعد إذابة الجليد، وتفقد متانتها ومرونتها.



كما أكدت إلى أن المواد الغنية بالبروتينات يمكن أن تتغير خصائصها بعد التجميد أيضا، حيث تتقطع خلال عملية التجميد الروابط البروتينية، ويفسد البروتين (Denaturation). كما لا ينصح بتجميد منتجات الألبان المخمرة، لأنها بعد التجميد تفقد عمليا معظم خصائصها المفيدة.



كما تقلل البرودة من نشاط الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في اللوز والفول السوداني والبندق. أي أن هذه المسكرات تفقد جودتها بعد تجميدها، وأخيرا لا ينصح بتجميد الأجبان والموز أيضا.

