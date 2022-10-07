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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف ترى وتعدل سجل مشاهدة TikTok؟

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:17

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يمتلك TikTok صفحة سجل مشاهدة تتعقب كل فيديو TikTok شاهدته، حتى لو لم تشاهدها طوال الوقت، وإليك كيفية العثور عليه وإضافة بعض التعديلات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".
 

كيف ترى تاريخ TikTok ؟

هذه الميزة متاحة على كل من iPhone و Android، لكن لاحظ أن صفحة سجل المشاهدة الخاصة بك ستعرض فقط مقاطع الفيديو التي شاهدتها على هذا الجهاز المحدد.
 
1. افتح TikTok وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم اضغط فوق أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.
 
2. بمجرد فتح ملف التعريف الخاص بك، اضغط فوق الخطوط الثلاثة المكدسة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط فوق الإعدادات والخصوصية في الجزء السفلي.
 
3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "المحتوى والنشاط"، ثم اضغط فوق "سجل المشاهدة".
 
وسترى قائمة كاملة بكل ما شاهدته مؤخرًا على TikTok، ويدعي التطبيق أنه يحفظ فقط ما يصل إلى سبعة أيام من التاريخ، ولكن في قد يظهر مقاطع فيديو شاهدتها منذ ما يقرب من أسبوعين.
 
وسيكون هناك أيضًا رمز ترس في الزاوية العلوية اليمنى من هذه الصفحة، اضغط على الترس، وستجد الخيارات لإيقاف تتبع سجل المشاهدة أو محوه.

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