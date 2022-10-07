حماس ترفض نتائج تحقيق الاحتلال في استشهاد الطفل "ريان"

عبّرت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن رفضها القاطع لنتائج لجنة التحقيق التي شكّلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول استشهاد الطفل ريان سليمان.

وعدت الحركة، في تصريح صحفي، نتائج التحقيق محاولة مفضوحة للتهرّب من المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمّدة، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في ممارساته السادية والإرهاب بحقّ شعبنا وأطفاله.

ودعت مؤسسات الأمم المتحدة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى فضح سلوك الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية عن جرائمه بحق أطفالنا الأبرياء، والعمل على فضح انتهاكاته المتصاعدة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك بكلّ جدية لوقفها ومحاكمته على جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.