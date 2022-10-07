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بعد تسليم نفسه

"الشرطة" توقف مطلوباً اطلق النار على قوة لمكافحة المخدرات

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:58

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غزة-الراي 

أوقفت الشرطة المدعو (قيس جمال الأقرع) 35 عاماً المعروف بـ (مصعب الأقرع)، بعد أن سلّم نفسه لشرطة المحافظة الوسطى مساء اليوم الجمعة.

واوضحت الشرطة خلال تصريح صحفي ان  المطلوب تم توقيفه على خلفية مشاركته في إطلاق النار على قوة من شرطة المكافحة أثناء مهمة لها بتاريخ 19 أغسطس الماضي برفقة (وسيم كمال الأقرع)، ما أدى لإصابة اثنين من عناصر القوة في تلك الحادثة، ويعد المذكور من أصحاب العود الجنائي في قضايا الإتجار بالمخدرات.

وقد تمت إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

واكدت الشرطة أنها تواصل جهودها الحثيثة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ في سبيل القضاء على هذه الآفة وتحصين المجتمع من أخطارها.

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