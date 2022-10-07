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قوات الاحتلال تقمع مسيرات الضفة المناهضة للاستيطان

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:04

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اندلعت اليوم الجمعة، مواجهات  في مناطق متفرقة بالضفة الغربية إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد أداء صلاة الجمعة على مشارف الجبل وخروج مسيرة رافضة لبؤرة "أفيتار" الاستيطانية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت حتى اللحظة مع 10 إصابات معظمها اختناقاً بالغاز، خلال مواجهات جبل صبيح.

كما اندلعت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة ثمانية مواطنين.

وإلى الجنوب من نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال نبع قريوت وسط إطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وشهدت بلدة قريوت مواجهات شارك فيها عشرات المواطنين من أهالي القرية والمتضامنين معهم.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بإعادة فتح الطريق الرئيسي المغلق.

وانطلقت مسيرة مناهضة للاستيطان بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط بلدة كفر قدوم، وتوجهت نحو مدخلها المغلق حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

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