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بحجة الاعياد

الاحتلال يفرض إغلاقًا على الأراضي الفلسطينية بدءًا من الأحد

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:21

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قرر المستوى السياسي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض إغلاق جزئي على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال ما يسمى "عيد العرش / سوكوت".

وبحسب بيان لجيش الاحتلال باللغة العربية، فإنه تقرر يوم الأحد المقبل إغلاق المعابر مع الضفة وغزة عند الساعة الرابعة عصرًا وحتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء.

كما تقرر إغلاق المعابر بنفس التوقيت يوم الأحد الذي يصادف السادس عشر من الشهر الجاري، حتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء من ذاك التاريخ.

وأشار إلى أنه ستبقى في باقي الأيام، المعابر مفتوحة كالعادة، وفقًا لتقييم الأوضاع الأمنية.

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