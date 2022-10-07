الاحتلال يفرض إغلاقًا على الأراضي الفلسطينية بدءًا من الأحد

قرر المستوى السياسي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض إغلاق جزئي على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال ما يسمى "عيد العرش / سوكوت".

وبحسب بيان لجيش الاحتلال باللغة العربية، فإنه تقرر يوم الأحد المقبل إغلاق المعابر مع الضفة وغزة عند الساعة الرابعة عصرًا وحتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء.

كما تقرر إغلاق المعابر بنفس التوقيت يوم الأحد الذي يصادف السادس عشر من الشهر الجاري، حتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء من ذاك التاريخ.

وأشار إلى أنه ستبقى في باقي الأيام، المعابر مفتوحة كالعادة، وفقًا لتقييم الأوضاع الأمنية.