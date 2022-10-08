كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم الاثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين (10 أكتوبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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08 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:08
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