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كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم الاثنين

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:08

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين (10 أكتوبر).

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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