علاج الطفح الجلدى عند الأطفال بعلاجات منزلية

بشرة الأطفال هى الأكثر نعومة وترطيباً، ولكن عندما يظهر الطفح الجلدى على بشرتهم، يشعر الآباء والأمهات بالذعر، فإذا كان طفلك يعاني من الطفح الجلدي، فقد يكون الأمر مزعجاً لك وللطفل، الذى قد يبدأ في البكاء والتململ لأنه لا يستطيع التعبير عن سبب شعوره بعدم الارتياح، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الطفح الجلدى عند الأطفال الرضع فى المنزل، بحسب ما نشرها موقع "firstcry parenting ".

-بمجرد فهم سبب وأنواع الطفح الجلدي التي يمكن أن يواجهها الطفل، يمكنك العثور على الطريقة الصحيحة لعلاجها بمجموعة من العلاجات المنزلية

-تقليل التهيج الناتج عن الطفح الجلدي، أول وأهم خطوة فى علاج الطفح الجلدى عند طفلك، حيث أن هذا التهيج يخفف الانزعاج والألم عند الطفل ويوقف الطفح الجلدي من الانتشار أو التدهور.

- استخدمى مرهم عطرى مسكن بعشبة اللافندر وضعيها على جلد الطفل باستخدام قطعة قطن، واللافندر يرطب البشرة ويهدئ السطح الخارجى للجلد، مما يقلل من الألم وعدم الراحة عند الطفل.

- في الحالات الشديدة ، قد يوصي الطبيب باستخدام كريم هيدروكورتيزون أو حتى اقتراح إعطاء مضادات الهيستامين.

- لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدام أي زيوت أو مستحضرات حب الشباب على وجه الطفل ، لأن هذه المستحضرات أو الزيوت يمكن أن تزيد من تفاقم الطفح الجلدي.

علاج الطفح الجلدى عند الاطفال بعلاجات منزلية:

يمكن التعامل مع معظم حالات الطفح الجلدي مثل طفح الحرارة على وجه الطفل بعلاجات منزلية بسيطة.

-مكعبات الثلج: قد يؤدي الطفح الجلدى إلى حدوث تهيج، مما سيجعل طفلك يشعر بعدم الراحة، يمكنكِ وضع 2-3 مكعبات ثلج في قطعة من القماش وقم بتغليفها، وافرك المنطقة المصابة برفق، وسوف تساعد مكعبات الثلج في تخفيف الألم إلى حدٍ ما.

-نشا الذرة: يمكن استخدام نشا الذرة أيضاً لعلاج الطفح الجلدي على وجه طفلك، حيث يمكن أن نضعه على المنطقة المصابة، لأنه يحافظ على جفاف المنطقة وخالى من الرطوبة، ومع ذلك ، استشيرى الطبيب قبل وضعه على وجه طفلك.

-حليب الثدي: إن حليب الأم أيضًا علاج رائع للطفح الجلدي، يمكنك وضع حليب الثدي على المنطقة المصابة، لأنه غنى بالأجسام المضادة التي تساعد في علاج الطفح الجلدي.

-دقيق الشوفان: اخلطي الشوفان بالماء الدافئ واجعلى طفلك يستحم بهذه المياه، وهو ما يوفر علاج للطفح الجلد، والشوفان له خصائص ترطيب طبيعية تساعد في الاحتفاظ برطوبة الجلد.