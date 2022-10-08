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قوى مناعتك في الخريف بهذه العناصر الغذائية المهمة

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:21

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خلال فصل الخريف يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولذا يجب الإهتمام بالأنظمة المرتبطة بالجهاز المناعي، والتي تسعي لتحقيق الكثير من التوازن والحفاظ علي الجسم من التعرض لأي عدوي فيروسية أو بكتيريا. 
 
ووفقا  لـ صحيفة "إزفيستيا"، التي قدمت العديد من الحيل التي تساهم بشكل كبير في  تعزيز مناعة الجسم وخاصة خلال  فصل الخريف، أكدت أنه  يجب  علي الأشخاص تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية، الموجودة في موسم الخريف، لأنها تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي وتحمي من حدوث أي مضاعفات. 
 
ووفقا لخبراء التغذية، الذين أكدوا أن الثوم يعد المنتج الأكثر فائدة،  لأنه يحتوي علي مواد مهمة لمناعة الجسم، وله  تأثير قوي لأنه يعتبر مضاد للاتهابات.
 
 كما أن البصل  يعد من الأغذية الجيدة والمفيدة  لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي،  لذلك ينصح الأطباء بتناول على الأقل نصف بصلة نيئة يوميا.
 
وأشارت الصحيفة، أنه يوصي الخبراء  بتناول اليقطين  لانه  يحتوي على نسبة عالية من بيتا كاروتين التي  تعادل خمسة أضعاف الموجودة في الجزر، كما أنه  يحتوي  على  الحديد، الذي يعد من أهم العناصر الغذائية للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم والأنيميا. 
 
تناول الطماطم يعد من الحيل الجيدة، لأنها غنية بالمغنيسيوم  الذي  يقوي عضلة القلب والأوعية الدموية، والكاليسيوم  الذي من دوره تقوية صحة  العظام، وأما اليود فيساعد على تركيب الهرمونات المنظمة لعمل الجسم بكامله.
 
وأخيرا يعتبر الليمون من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الجسم، والمناعة، لأأنها تحتوي علي فتامين سي ود،  لذلك ينصحون بتناول 3-4 شرائح من الليمون يوميا في الخريف والشتاء.
 

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