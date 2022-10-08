مايكروسوفت: تعطيل هذه الميزات فى ويندوز 11 يعزز أداء الألعاب



قالت مايكروسوفت إن إعدادين في ويندوز 11 قد يؤثران على أداء الألعاب، حيث يتم تمكين هذه الإعدادات بشكل افتراضي. وأتاحت لك مايكروسوفت تعطيل هذه الخيارات لكن هناك أيضًا أسباب قد تجعلك ترغب في الاحتفاظ بها.



ومع ذلك إذا كان أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الألعاب أقل من ممتاز ، فقد يكون من المفيد التحقق منه.



قامت مايكروسوفت بنشر مستند دعم جديد يوضح بالتفصيل الميزتين وتأثيرهما المحتمل، وجدت الشركة أن Memory Integrity و Virtual Machine Platform (VMP) قد أثرتا على أداء الألعاب لبعض المستخدمين.



يقوم VMP بعمل ما يقوله على العلبة إلى حد كبير - فهو يوفر خدمات الآلة الأساسية الافتراضية لنظام التشغيل Windows 11.



على الرغم من ذلك تلعب Memory Integrity دورًا كبيرًا إلى حد ما، لأنها مسؤولة عن فحص برامج التشغيل الجديدة والتأكد من أنها تأتي من مصدر جدير بالثقة حسبما نقل Digitartlends.





يحمي نظامك من التعليمات البرمجية الضارة، هذا هو السبب في أنك قد ترغب في تجنب تعطيل هذه الميزة ، وإذا قمت بتعطيلها ، فمن الجيد تبديلها مرة أخرى عند انتهاء جلسة اللعب.



لسوء الحظ لا تدخل مايكروسوفت في أي تفاصيل حول مدى انتشار المشكلة، لكنها تشير فقط إلى أنها تحدث "في بعض السيناريوهات وبعض تكوينات أجهزة الألعاب".



وإذا كنت تعاني من معدلات إطارات ضعيفة أو مشكلات أخرى أثناء اللعب، فقد يكون هناك عدد من الأسباب وراء حدوث ذلك - ولكن إذا كنت من مستخدمي Windows 11 ، فيمكنك محاولة تحسين تجربة اللعب الخاصة بك في هذه الطريقة السهلة إلى حد ما أولاً.



قبل أن تبدأ في تعطيل الأشياء ضع في اعتبارك أن مايكروسوفت توصي بإعادة تشغيل هذه الإعدادات لاحقًا، وتضيف: "إذا تم إيقاف تشغيله فقد يكون الجهاز عرضة للتهديدات". إذا كنت تريد تصويرها بغض النظر عن تحذيرات مايكروسوفت فإليك كيفية القيام بذلك.



كيفية تعطيل Memory Integrity و VMP



لإيقاف تشغيل Memory Integrity ، انتقل إلى قائمة ابدأ بالضغط على مفتاح ويندوز ثم اكتب "Core Isolation" في شريط المهام.



حدده عندما ينبثق وعندما تكون في تلك الصفحة، قم بإيقاف تشغيل Memory Integrity.



توصي مايكروسوفت بإعادة تشغيل جهازك بعد ذلك.



إيقاف تشغيل VMP بسيط بنفس القدر. مرة أخرى ، انتقل إلى قائمة ابدأ ، واكتب في البحث "تشغيل ميزات ويندوز أو إيقاف تشغيلها".



عندما تكون في قسم ميزات ويندوز، ابحث عن Virtual Machine Platform وقم بإلغاء تحديدها.



اضغط على "موافق" لإنهاء هذه التغييرات وإعادة تشغيل الكمبيوتر.



إذا كنت لا ترى أي فائدة من إيقاف تشغيل هذين الإعدادين، فمن الأفضل الاستمرار في تشغيلهما.



ومع ذلك إذا لم تكن راضيًا عن معدلات عرض الإطارات، فلدينا دليل مفيد يمكنه مساعدتك ببعض الأفكار الأخرى لتجربتها.



