شهيدان وإصابات إثر اقتحام الاحتلال جنين ومحاصرة منزل

فلسطين المحتلة - الرأي

ارتقى شهيدان وأُصيب عدد من الشبان صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين، ومحاصرة منزل.

وأعلنت وزارة الصحة، أن ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلت اثنتان منها لمستشفى جنين الحكومي، والثالثة لمستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" إلى المخيم.

وأوضحت أنه جرى خلال الاقتحام محاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

هذا ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان.