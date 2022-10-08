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إعطاب آلية عسكرية للاحتلال خلال اقتحام جنين

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت "كتيبة جنين" الفدائية عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة عقب اقتحامها مخيم جنين.

وقالت الكتيبة في بيان لها، "إنه في تمام الساعة 9:40 صباح اليوم السبت، استهدفت جيبا عسكريا لجيش الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة بشكل مباشر مما أدى إلى إعطابه".

واندلعت، صباح اليوم، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بقوات كبيرة مخيم جنين، ومحاصرتها منزلا يعود للمطارد محمد أبو زينة.

وأعلنت كتيبة جنين، أن مقاوميها تصدوا لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب وإصابة 7 آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام المخيم.

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