الاحتلال يعرض تعويضاً مقابل إغلاق ملف الشهيد "أسعد"

فلسطين المحتلة - الرأي

عرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعويضاً على عائلة الشهيد المسن، عمر أسعد، من قرية جلجليا شمال رام الله، بمئات آلاف الشواكل وذلك مقابل إغلاق قضيته.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي أن الاحتلال أقر مبلغاً بقيمة 500 ألف شيكل كتعويض لعائلة الشهيد عمر أسعد (80عاماً)، الذي ترك حتى الموت عند حاجز قرب رام الله.

وأشارت إلى أن الاحتلال يبغى من خلال التعويض إغلاق ملف القضية بينه وبين عائلة الشهيد.

واستشهد "أسعد" يوم 12 كانون الثاني/يناير 2022 بعد احتجازه والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوة إسرائيلية قد احتجزت المسن عقب الاعتداء عليه بالضرب وتقييد يديه، ثم تركته ملقى على الأرض وهو ينزف داخل منزل قيد الإنشاء، ما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق آنذاك.