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الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من جنين وإصابة أحد جنوده بالعملية

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بياناً عقب انتهاء عمليته العسكرية في مخيم جنين والتي تم تنفيذها صباحاً عبر الوحدات الخاصة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن قوات الجيش نفذت مهمة في جنين وتمكنت من اعتقال المطلوب صالح أبو زينة (25عاماً) من حركة الجهاد الإسلامي".

وزعم المتحدث أن "أبو زينة" يقف خلف نشاط مسلح، وكان قد أدين سابقاً بتهمتين وأفرج عنه في 2020 لكنه عاد للعمل المسلح، مدعياً أنه خطط ونفذ عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح في الفخذ خلال الاشتباكات في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية العسكرية في مدينة جنين هي الأكبر من نوعها، مضيفاً "علينا الاستعداد لتطور جديد بالأيام المقبلة".

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