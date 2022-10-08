تشييع جثماني الشهيدين "لدادوة و"داوود" في رام الله وقلقيلية

فلسطين المحتلة - الرأي

شيعت جماهير غفيرة في محافظة رام الله والبيرة وقلقيلة، اليوم السبت، جثماني الشهيدين الفتى مهدي لدادوة (17عاماً)، وعادل إبراهيم داوود (14عاماً).

وفي رام الله انطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاستشاري، إلى منزل ذوي الشهيد "لدادوة" لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومنه إلى مسجد القرية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه.

وحمل المشيعون جثمان "لدادوة" على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية، وصولا إلى المقبرة حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى، وسط حالة من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.

وارتقى الشهيد "لدادوة"، مساء أمس، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة "عين الحراشة"، عندما حاول أهالي القرية منع المستوطنين من اقتحام منزل المواطن محمد صالح شريتح.

وفي قلقيلية انطلق موكب التشييع من مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى منزل عائلته، التي ألقت نظرة الوداع الأخير على جثمانه، قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى مسجد المدينة القديم، حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بالمدينة.

وردد المشاركون في موكب التشييع الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.